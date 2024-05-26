Мотогонщик из Химок занял первое место в первенстве Московской области

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Тверской области, Калуги, Череповца и других городов.

Вадим Бурдаков стал победителем в классе 125 см³. Медали разыграли в нескольких классах как среди юных мотогонщиков, так и среди опытных спортсменов «Наши юные спортсмены не раз радовали нас своими результатами на различных соревнованиях. Очень отрадно видеть столь высокие достижения химчан! Поздравляю Вадима с победой и желаю ему дальнейших спортивных успехов!» - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

В «Интеграле» ежегодно проводится около ста спортивно-массовых мероприятий внутри кружка, а также городского, районного, областного, российского и международного уровня. Основное направление Дома юных техников - авиамоделирование. Также при клубе действуют секции и кружки радиоуправляемых дронов, судомодельного и автомодельного спорта, шахмат и другие.

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