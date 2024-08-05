Мотофестиваль провели во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове

Трюки на мотоциклах показали спортсмены на фестивале мотоспорта во дворце «Олимпийский» в Чехове. В состязаниях принимали участие гонщики из Чехова, соседних Серпухова и Подольска. Лучших отбирали в разных дисциплинах.

«Такое масштабное мероприятие проходит впервые. Дисциплины у нас сегодня такие: „мотоджимхана“ - низкоскоростное маневрирование на мотоциклах. Также будут выступать спортсмены-стандрайдеры. Они покажут хорошее, интересное, красочное шоу», - рассказал организатор соревнований Юрий Воробьев.

Одно из самых захватывающих направлений - «стантрайдинг». Это экстремальная езда на мотоцикле. В программу вошли дисциплины «мотородео» и даже «эстонские гонки». В «эстонских горках» спортсмены преодолевают дистанцию как можно медленнее. Музыкальным подарком для зрителей и болельщиков стала популярная группа «Русский размер».

У фестиваля есть и сильная социальная направленность - пропаганда безопасного движения на мотоциклах и снижения травматизма на дорогах.

«Должны быть навыки. Чаще всего родители покупают мотоциклы ради потехи. И дети страдают. Соответственно, многие даже не осознают всего произошедшего. Поэтому, берегите детей, уважайте друг друга. Соблюдайте правила дорожного движения», - отметил начальник Госавтоинспекции городского округа Чехов Сергей Захаров.

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках фестиваля продемонстрировали зрителям момент погони на мотоциклах за нарушителем.

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