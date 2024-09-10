Мотоциклисту с частичной ампутацией руки помогли в Истринской больнице

«Был риск потери руки, но нам удалось ее спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», - рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.

Полтора месяца байкер провел в больнице. Сейчас его выписали под наблюдение травматолога. Парень проходит реабилитацию у невролога, занимается лечебной физкультурой для восстановления функций травмированной руки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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