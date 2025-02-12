«Мострансавто» перейдет на электронные путевые листы для водителей в конце марта

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Цифровой путевой лист составляют в системе «1С: УР». В этом документе фиксируют данные о маршруте, техническом состоянии автобуса и прохождении водителем осмотра перед рейсом. С этой информацией работают механики, медики и диспетчеры.

Сейчас листы тестируют на отдельных серверах, но в конце марта их начнут передавать сотрудникам Государственной информационной системы электронных перевозочных документов.

Стартовавший в ноябре 2024 года проект уже демонстрирует эффективность, ускоряя выпуск автобусов на маршруты и позволяя уменьшить документооборот.