«Мост между детьми и взрослыми». Как QR-коды решат проблему травли в школах

«Для молодежи это самый простой способ: навести телефон. Я думаю, что конечной точкой таких обращений будет не только наш аппарат уполномоченного по правам ребенка, но также управление образования, министерство образования, комиссии по делам несовершеннолетних», - отметила она.

Мишонова рассказала, что прорабатывает с коллегами алгоритм, по которому будут работать QR-коды. По ее словам, уже создана рабочая группа.

«Это может быть достойной альтернативой телефона доверия», - добавила омбудсмен.

Собеседница 360.ru выразила надежду, что благодаря нововведению в школах станет меньше буллинга. По ее мнению, важно выстроить систему доверия детей взрослым, потому что подростки часто не рассказывают старшим о том, что с ними происходит. Часто родители узнают о проблемах позже.

Такие цифровые коды могут разместить над школьной доской, на стенах коридоров, в раздевалке, в туалетных комнатах, где ребенок может быть один, навести свою камеру на QR-код и сообщить о проблеме.

Ранее в школьном туалете в Котельниках девочки-подростки избили сверстницу до потери сознания. Пострадавшую навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заявил, что буллинг или травля неприемлемы, и рассказал, что в школах теперь появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщать о проблемах.