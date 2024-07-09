Мост через реку Икшанку в Дмитровском округе отремонтируют к августу
Дорожные рабочие отремонтировали половину моста через реку Икшанку вблизи деревни Целеево в Дмитровском городском округе. Окончательно завершить ремонт планируется в августе этого года.
Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в ближайшее время специалисты приступят к ремонту второй половины моста. Пока на нем действует реверсивное движение.
«Уже начались подготовительные работы и обустройство средств технического регулирования: водоналивных блоков, сигнальных столбиков и освещения», - рассказал Гержик.
Дорожные рабочие уже заменили консоли тротуаров, перильное и металлическое барьерное ограждения, отремонтировали деформационный шов и гидроизоляцию, а также восстановили опоры.
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