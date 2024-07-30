Мост через реку Чаченка в Одинцове закроют на ремонт с 3 августа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов во время еженедельного совещания сообщил, что разрушенный сельский мост будет полностью отремонтирован.

«Мы проинформировали региональное правительство о состоянии моста в Ромашково. Муниципалитет обратился с просьбой о выделении средств на капитальный ремонт объекта из резервного фонда губернатора. Надеемся на то, что необходимые ресурсы будут выделены в короткие сроки», - рассказал Андрей Иванов.

На ремонт моста уйдет примерно 14 месяцев. Уже с 3 августа движение по нему перекроют. Другие маршруты движения личного и общественного транспорта уже определили. Личный пройдет по улицам Колхозная и Центральная. Изменят схемы движения общественных маршрутов № 597 и 20К, а также добавят автобус малого класса для удобства жителей жилых комплексов «Ромашково» и «Немчиновка».

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