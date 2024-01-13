13 января 2024, 14:48

«Мособлпожспаса» выявил опасные стихийные горки

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания со снежных горок в городских округах Озеры, Серебряные Пруды, Кашира и Зарайск. Выяснилось, что некоторые стихийные горки не отвечают требованиям безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Замначальника теруправления Эдуард Морозов рассказал, что с жителями провели профилактические беседы, чтобы предотвратить травмы при катании. Их предупредили о смертельной опасности снежных насыпей и склонов, которые находятся возле водоемов и магистралей. Кататься можно с прямого, ровного съезда без трамплинов и ям.

«На пути любителя зимних развлечений не должны встречаться препятствия - корни деревьев, валуны, прутья арматуры, мачты освещения или заборы», - отметили в противопожарно-спасательной службе.

Детям и взрослым рекомендовали выбирать оборудованные места для отдыха в зимнее время, чтобы исключить риск трагедии.

В конце декабря в «Мособлпожспасе» призвали не выходить на лед водоемов. Он стал хрупким из-за слабоотрицательной температуры и мокрого снега.

Отдых Спасатели Зарайск Кашира Серебряные пруды
13 января 2024, 14:25
Ночь на субботу в Подмосковье стала самой холодной этой зимой
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Подмосковье пережило самую холодную ночь с начала зимы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, температура воздуха опустилась почти до -33 градусов.

«В Клину минимум составил -32,7 градуса, это на 0,2 градуса ниже, чем было там же 5 января», - написал синоптик.

Ниже 30-градусной отметки опускались столбики термометров в Мелихове, в Ново-Иерусалиме, в Михаловском, в Новой Москве. Леус предупредил, что примерно такой же морозной ожидается в регионе и предстоящая ночь.

В выходные на Русской равнине вновь усилится антициклон, предупреждали синоптики портала «Метеовести».

Аномально холодная погода продержится в Подмосковье все выходные.

Ранее в МЧС предупреждали, что при сильных морозах важно правильно отнестись к выбору одежды : следует защитить уши, щеки и нос, а также не оголять пальцы и щиколотки. Также необходимо быть осторожными при смене температур: резко повышается нагрузка на сердце и сосуды.

Подмосковье пережило самую холодную ночь с начала зимы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале , температура воздуха опустилась почти до -33 градусов.

Клин Одежда Погода Погода в Москве Москва
13 января 2024, 11:32
Котельная в Яхроме начала выходить на нормативные параметры после устранения утечки
РИА «Новости»
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Котельная в Яхроме начала выходить на нормативные параметры после устранения утечки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Он попросил жителей сообщать о проблемах с подачей воды и отопления в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам 7 (496-22) 3-19-61, 7 (495) 993-95-32. Специалисты примут заявку и оперативно направят в работу ответственным службам. Попросить привезти в квартиру обогреватель можно по телефону 84962250222.

В Яхроме из-за аварии на котельной отключали центральное отопление и горячую воду в 74 многоэтажках и ряде соцобъектов. Аварийная бригада сработала оперативно, восстановительные работы успешно завершились. К вечеру 12 января вода и тепло вернулись в дома.

Поночевный пообещал, что в квартирах потеплеет за несколько часов.

Ранее на совещании с зампредами губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил глав округов честно сообщать ему о коммунальных проблемах в регионе, ни о чем не умалчивая.

Коммунальные аварии Дмитров
13 января 2024, 09:32
Тепло вернется в 51 многоэтажку в микрорайоне Шепчинки в Подольске
Пресс-служба администрации города или района
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Четвертый котел начал работать на ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания» (ПТЭК) — теперь тепло придет в 51 многоквартирный дом и соцобъекты микрорайона Шепчинки в Подольске. Об этом написал в Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.

По его данным, рабочие готовились к пуску отопления до позднего вечера 12 января. Сейчас теплоноситель работает в штатном режиме. Его мощность будут наращивать постепенно, чтобы избежать ЧП.

Ранее, 10 января, Артамонов отчитался о том, что власти Подольска решают проблему с перебоями теплоснабжения в усиленном режиме. В администрации прошла встреча с активистами микрорайона Шепчинки. Глава Подольска подчеркнул, что системы теплоснабжения в Подольске нуждаются в масштабном обновлении. В планах - модернизация нескольких котельных и прокладка новых теплотрасс, в частности в Шепчинках.

Коммунальные аварии этой зимой случились в разных округах Московской области. В зоне особого внимания оказался подольский микрорайон Климовск.

Четвертый котел начал работать на ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания» (ПТЭК) - теперь тепло придет в 51 многоквартирный дом и соцобъекты микрорайона Шепчинки в Подольске. Об этом написал в Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.

Подольск Отопление
13 января 2024, 01:24
Аварию системы отопления ликвидировали в Сергиевом Посаде
Unsplash
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Аварию внутридомовой системы отопления удалось оперативно ликвидировать в Сергиевом Посаде. Причиной неполадки оказалось ее засорение.

В ответ на жалобы жителей подъезда в дом на улице Кирпичная выехали аварийная бригада, представители управляющей компании и замглавы городского округа Александр Афанасьев.

Прибывшие на место специалисты выявили, что система отопления завоздушилась из-за закупорившего задвижку постороннего предмета. Как она оказалась в системе, пока остается неизвестным.

Работники произвели слив теплоносителя и заменили задвижку, после чего приступили к возвращению тепла. Ожидается, что в течение нескольких часов температура в квартирах вернется в норму.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил о завершении работ по возвращению тепла в многоэтажные дома Климовска после крупной аварии. Для восстановления отопления аварийным бригадам приходилось работать днем и ночью, ликвидируя новые неполадки и постоянно находясь на связи с жильцами.

Отопление Сергиев Посад Коммунальные аварии

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