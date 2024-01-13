«Мособлпожспаса» выявил опасные стихийные горки

Замначальника теруправления Эдуард Морозов рассказал, что с жителями провели профилактические беседы, чтобы предотвратить травмы при катании. Их предупредили о смертельной опасности снежных насыпей и склонов, которые находятся возле водоемов и магистралей. Кататься можно с прямого, ровного съезда без трамплинов и ям.

«На пути любителя зимних развлечений не должны встречаться препятствия - корни деревьев, валуны, прутья арматуры, мачты освещения или заборы», - отметили в противопожарно-спасательной службе.

Детям и взрослым рекомендовали выбирать оборудованные места для отдыха в зимнее время, чтобы исключить риск трагедии.

В конце декабря в «Мособлпожспасе» призвали не выходить на лед водоемов. Он стал хрупким из-за слабоотрицательной температуры и мокрого снега.