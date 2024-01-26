«Мособлпожспас» проверил безопасность стихийных горок для катаний в Балашихе

Как рассказал начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспас» Александр Квашнев, для предотвращения несчастных случаев спасатели регулярно проводят профилактические рейды в местах катания с горок. Один из них прошел в Балашихе.

Для безопасного катания склон должен быть прямым и ровным, без ям и кочек, а на пути не должно быть препятствий.

«Также спасатели предупредили любителей активного отдыха о том, что стихийные спуски могут выходить на железнодорожные пути, проезжую часть или замерзший водоем, который в любой момент может проломиться под весом катающегося. Специалисты посоветовали взрослым обсуждать эти правила с детьми и выбирать только оборудованные горки, чтобы зимний отдых не обернулся трагедией», - добавил спасатель.

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