«Мособлпожспас» призвал не оставлять детей без присмотра на стихийных горках
Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы произвели осмотр мест катания с несанкционированных горок на территории региона. В рамках этих рейдов жителям городских округов рекомендовали обратить внимание на безопасность детей, которые используют стихийные склоны для зимних развлечений.
Заместитель руководителя ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк отметил, что после сильных снегопадов, последовавших за необычно теплой погодой, сотрудники противопожарно-спасательной службы регулярно обнаруживают снежные и ледяные горки в зонах, которые не соответствуют требованиям безопасности.
«Так, дежурная смена 201-й пожарно-спасательной части во время рейда в городском округе Балашиха обнаружила, что любители зимних развлечений катаются на санках и тюбах со склонов реки Пехорка, рискуя в любой момент провалиться под лед», - указал Сергей Прокопюк.
Кроме того, спасатели рекомендуют взрослым не проходить мимо детей, которые катаются на опасных склонах. Специалисты советуют выбирать для зимних забав только специально оборудованные места, чтобы избежать травм.
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