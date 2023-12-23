«Мособлпожспас» призвал не оставлять детей без присмотра на стихийных горках

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям региона о росте мошенничества перед новогодними праздниками. Граждан призывают быть внимательными и не вестись на уловки мошенников, которые повторяются из года в год.

Наиболее уязвимой категорией граждан считаются люди пожилого возраста, которые гораздо чаще становятся жертвами мошенничества. Злоумышленники могут предложить им недорогие путевки в санаторий, уведомить о выдуманной новогодней финансовой помощи, прийти в квартиру под видом социальных работников или службы газа. Важно поговорить с пожилыми родственниками, чтобы они не впускали незнакомцев в свой дом.

Каждый год взрослые хотят порадовать своих детей и внуков встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой в новогоднюю ночь. Однако мошенники из однодневных фирм или частных лиц, предлагающие свои услуги на сайтах бесплатных объявлений, могут обмануть их, предложив услуги по гораздо более низкой цене. Они заключают договор и требуют предоплату, а затем исчезают. При выборе аниматоров внимательно изучайте рынок услуг и читайте отзывы в интернете.

Кроме того, в интернете публикуется множество объявлений о продаже билетов на несуществующие концерты и новогодние шоу. Мошенники создают веб-сайты, которые очень похожи на настоящие. На главной странице изображены Кремль, Дед Мороз и Снегурочка, есть программа, расписание и возможность покупки билетов онлайн. Доверяйте только проверенным интернет-ресурсам.

Отметим, что в преддверии Нового года магазины и различные сервисы проводят акции и делают подарки. Мошенники, выдающие себя за известные сети магазинов, банков или авиакомпаний, отправляют потенциальным жертвам SMS-уведомления и электронные письма о выигрыше в лотерею или призе высокой стоимости.

Помните, что для получения приза не требуется предоставление каких-либо личных данных удаленным способом. Если вы участвовали в официальном розыгрыше и выиграли, обратитесь непосредственно к организатору, а не доверяйте сомнительным письмам и сообщениям.

Злоумышленники также используют схемы, связанные с созданием сайтов для доставки новогодних подарков от известных производителей. После перечисления денег мошенникам, они пропадают из поле зрения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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