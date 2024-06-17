17 июня 2024, 12:54

«Мособлпожспас» предупредил об опасности отдыха на диких пляжах

ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники территориальных управлений, а также специалисты поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование неофициальных мест для купания в выходные дни. Они проверили 40 водоемов в 21 городском округе.

Заместитель начальника государственного учреждения Сергей Щетинин отметил, что спасатели проверили десятки необорудованных пляжей, где в выходные было многолюдно.

«Во время патрулирования работники территориальных управлений ГКУ МО „Мособлпожспас“ рекомендовали жителям городских округов Ленинский, Раменский, Бронницы, Домодедово, Котельники и других населенных пунктов избегать диких пляжей, где дно не очищают от травмоопасных предметов, например кусков бетона с металлическими прутьями, разбитого стекла и бытового мусора», - указал специалист.

В ходе рейдов сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы с отдыхающими. Им рекомендовали воздерживаться от употребления алкоголя, присматривать за детьми и выбирать для купания только безопасные места.

Кроме того, жителям Подмосковья напомнили о необходимости брать с собой питьевую воду, головные уборы и солнцезащитный крем, чтобы предотвратить солнечный удар. Всего в патрулировании приняли участие 72 специалиста и 26 единиц техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Спасатели
17 июня 2024, 12:59
Свыше 17 тысяч пар поженились в Подмосковье с начала года
Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 17 тысяч пар зарегистрировали отношения в Подмосковье с начала года. Для молодожен также запустили удобный портал для выбора места торжества.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, бесплатно зарегистрировать брак можно в 25 парках региона, а также в парк-отелях, усадьбах, музеях и других местах.

«В Подмосковье более 17 тысяч пар поженились с начала года, а еженедельно мы регистрируем тысячи браков. Для молодоженов мы запустили удобный портал „Свадьбы в Подмосковье“, где можно подобрать любую локацию для торжества. Отмечу, что у нас в регионе более 60 мест, среди которых парки, где бесплатно и с комфортом можно зарегистрировать брак», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Она добавила, что зарегистрировать союз можно в любой понравившейся локации, а том числе на природе: в поле или на берегу реки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Свадьбы Брак
17 июня 2024, 12:49
Спортсмены из 47 округов Подмосковья выступили на «Гонке героев»
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Молодежный патриотический экстремальный забег «Гонка героев» прошел на полигоне Алабино. Участниками спортивного мероприятия стали более 1,5 тысячи человек из 47 округов.

Спортсменам предстояло преодолеть 8-километровую полосу препятствий с крутыми подъемами, спусками, водными переправами, грязевыми рвами и другими испытаниями.

Согласно правилам гонок, участники делятся на команды по 15-20 человек. В среднем на преодоление всей дистанции уходит около трех часов.

«Они все очень разные: кто-то из них профессионально занимается спортом и тщательно готовится к забегу, а для кого-то это просто классная традиция собраться вместе с друзьями и проверить свои силы», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году в забеге приняли участие активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области.

Победителями забега стали представители Воскресенска. На втором месте оказалась команда из Можайска, на третьем - из Волоколамска. Отмечается, что бронзовые призеры посвятили свою победу товарищу Руслану Сапко, который сейчас участвует в СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Волонтеры Студенты Гонка Героев
17 июня 2024, 12:25
Подмосковные города стали призерами федерального индекса «IQ городов»
Минэнерго МО
Читайте нас в: Google Новости
Итоги расчета индекса «IQ городов» подвели в Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов. Пять городов из Московской области стали призерами конкурса.

В число победителей вошли Дубна, Ивантеевка, Реутов, Химки, Электросталь в категориях «административные центры» и «крупные города».

Индекс «IQ городов» охватывает разнообразные показатели, включая цифровизацию ключевых областей, таких как энергетика, сфера ЖКХ, строительство, безопасность, медицина и многие другие.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что в Подмосковье активно осуществляются современные инициативы для создания эффективной системы управления городской инфраструктурой и улучшения жизненных условий граждан.

«Именно поэтому подмосковные города регулярно входят в число лидеров премии индекса „IQ городов“», - добавил Хромушин.

Проект «Умный город» разрабатывается Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Основная цель заключается в повышении конкурентоспособности российских городов и создании эффективной системы по управлению городским хозяйством. Кроме того, реализация программы помогает повысить качество жизни россиян.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Дубна Рейтинги Реутов Ивантеевка Электросталь
17 июня 2024, 12:16
Почти 80 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Очный этап второго фестиваля «Город танцует в парках» завершился в Подмосковье. Его посетили около 78 тысяч человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Участниками фестиваля стали 297 танцевальных команд из 55 округов Подмосковья. В минувшие выходные концерты прошли в Щелкове, Балашихе, Реутове, Долгопрудном, Истре и Солнечногорске.

В концертной программе также приняли участие участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Фестиваль завершится в сентябре гала-концертом, на котором выступят финалисты из 33 округов. Помимо этого, жюри выберет лучший танцевальный коллектив Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Фестивали Парки

Новости по теме