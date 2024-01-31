31 января 2024, 20:49

«Мособлпожспас» предостерег от использования неисправных электроприборов

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят регулярные профилактические рейды в Подмосковье. Во время инспекций они напоминают местным жителям о важности соблюдения пожарной безопасности в быту, в том числе при использовании электрических приборов.

Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин доложил о повышении количества возгораний в жилищах во время отопительного сезона. Спасатели добавили, что домовладельцы в зимний период часто используют обогреватели, включают яркий свет и пользуются электротехникой.

Причиной пожаров, как правило, является нарушение правил безопасности при эксплуатации печного, газового оборудования и электроприборов, которые являются неотъемлемой частью человеческого быта. По этой причине специалисты просят граждан тщательно соблюдать правила их эксплуатации.

«Следует также соблюдать осторожность с электроприборами, которые были куплены с рук, давно не использовались или являются самодельными. Пожарные объяснили, что на проводах, вилках и розетках не должно быть повреждений, а также если детали расшатаны, перекручены, сильно нагреваются и имеют следы оплавления или копоти, то их следует обязательно заменить. Спасатели уточнили, что неисправные электрические приборы необходимо отдавать в ремонт только проверенным специалистам», - подчеркнул Игорь Сорокин.

Заместитель начальника госучреждения добавил, что соблюдение требований по эксплуатации электроприборов и регулярные проверки их состояния снизят риски возникновения пожаров и помогут защитить ваш дом.

«Также электронагревательные приборы нужно держать вдали от мокрых предметов, бумаги, мебели, ковров и текстиля. В случае поломки или неисправности устройств спасатели рекомендовали вызвать мастера», - подытожил Игорь Сорокин.

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Спасатели
31 января 2024, 21:36
Специалисты не выявили нарушений температурного режима в детском саду в Клину
ГКУ МО "МОС АВС"
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Система контроля за тепловым режимом в детских дошкольных учреждениях продолжает работать на территории Московской области. Специалисты провели проверку и не выявили нарушений в одном из детских садов Клина.

Представители дошкольного учреждения сообщили о неудовлетворительном качестве отопления. Для разрешения ситуации привлекли специалистов аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» В ходе проверки выявлено, что воздух в помещениях детского сада имеет температуру от 20,9 до 24 градусов, а температура радиаторов отопления составляет 50-59 градусов. В группах открыты окна для проветривания, а деревянные рамы утеплены и заклеены. Входные группы оборудованы металлическими утепленными дверями.

Руководство учреждения утверждает, что заявка на нарушение температурного режима была ошибочно подана в МП «Проверки Подмосковья» и фактически жалоб на температурный режим в помещениях детского сада не поступало.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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Клин Отопление Детские сады
31 января 2024, 21:10
Юные спортсмены из Подольска завоевали 20 наград на областных соревнованиях по гимнастике
Unsplash
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Воспитанники школы олимпийского резерва «Лидер» из Подольска показали выдающиеся результаты на первенстве и Кубке Московской области по спортивной гимнастике, завоевав в общей сложности 20 медалей.

Соревнования, проходившие в Наро-Фоминске, собрали 165 спортсменов из 15 муниципалитетов региона. Молодые подольчане одержали два золотых триумфа, 11 раз взошли на вторую ступень пьедестала и семь раз удостоились бронзы.

Одной из звезд команды стала Анастасия Митюшкина, которая завоевала награды в каждом виде программы, включая прыжки, брусья, бревно, вольные упражнения и многоборье. Вместе с Варварой Алексовой, Ириной Нягу и Софьей Владимировой она выступала за команду девочек 2011 года рождения, которая заняла почетное второе место.

Отметим, что школу «Лидер», насчитывающую 350 воспитанников, поддерживает администрация округа. Занимаются спортсмены бесплатно.

Среди других достижений подольчан следует отметить выступление Сергея Стребулаева, который завоевал бронзу на гимнастическом коне, а также успехи Анны Чуйкиной и Ксении Бородачевой, которые продемонстрировали мастерство в прыжках и многоборье.

Впереди юных чемпионов ждут соревнования спортсменов Центрального федерального округа в Обнинске. Начнутся состязания уже 5 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Подольск Награды
31 января 2024, 21:08
Шесть новых автобусов вышли на линию в Лобне
Unsplash
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Новые автобусы вышли на самые загруженные маршруты городского округа Лобня — № 1 и № 21. Они адаптированы для маломобильных пассажиров, вместимость каждого салона — 72 человека.

Увеличение парка позволит пассажирам быстро и с комфортом передвигаться по городу. Новая техника оснащена системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и розетками для зарядки мобильных телефонов.

«У нас сегодня новые автобусы приехали. Их шесть штук, мы их выпускаем все на линию. Пойдут на первый и 21 маршрут - самые загруженные маршруты. Все предложения по изменению схем движения, закольцовки маршрутов я приняла», - сообщила ВРИП главы муниципалитета Анна Кротова.

На рейсах с обновленными автобусами действуют прежние тарифы. Пассажиры могут оплатить проезд банковскими картами, картами «Стрелка», «Тройка» или воспользоваться социальной картой жителя Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Лобня Автобусы
31 января 2024, 21:07
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 31 января
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 31 января. Основные пробки наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Носовихинском, Новорязанском, Володарском, Ярославском, Щелковском и Пятницком шоссе.

Представители Минтранса Подмосковья призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, рекомендуется не совершать резких маневров и следить за скоростью и дистанцией. Это поможет избежать аварийных ситуаций и скопления пробок на дорогах.

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Пробки Дороги

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