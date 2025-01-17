«Мособлпожспас» поможет оборудовать купели для крещенских купаний

Спасатели помогают коммунальным службам выпиливать во льду водоемов майны, на которых впоследствии оборудуют купели. Для работы со льдом есть необходимый инструмент.

Дно водоемов обследуют на наличие острых предметов, способных нанести человеку травму, а купели проверят на прочность конструкций.

В этом году из-за аномально теплой зимы лед на крупных реках отсутствует, а на небольших водоемах толщина корки не превышает пяти - семи сантиметров. Поэтому принято решение оборудовать купели возле берега - там, где рельеф дна это позволяет. Где это невозможно, будут функционировать искусственные емкости для окунания.

Для освещения купелей в темное время суток установят комплексы «Светобашня». Переодеться и согреться можно в отапливаемых палатках и модулях. Пожарные и спасатели «Мособлпожспаса» будут дежурить у купелей.