17 января 2025, 16:24

«Мособлпожспас» поможет оборудовать купели для крещенских купаний

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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы помогают оборудовать места крещенских купаний в городах и селах. Для желающих погрузиться в ледяную воду подготовят около 200 прорубей и купелей.

Спасатели помогают коммунальным службам выпиливать во льду водоемов майны, на которых впоследствии оборудуют купели. Для работы со льдом есть необходимый инструмент.

Дно водоемов обследуют на наличие острых предметов, способных нанести человеку травму, а купели проверят на прочность конструкций.

В этом году из-за аномально теплой зимы лед на крупных реках отсутствует, а на небольших водоемах толщина корки не превышает пяти - семи сантиметров. Поэтому принято решение оборудовать купели возле берега - там, где рельеф дна это позволяет. Где это невозможно, будут функционировать искусственные емкости для окунания.

Для освещения купелей в темное время суток установят комплексы «Светобашня». Переодеться и согреться можно в отапливаемых палатках и модулях. Пожарные и спасатели «Мособлпожспаса» будут дежурить у купелей.

Праздники Спасатели
17 января 2025, 17:42
Количество трудоустроенных в Подмосковье жителей превысило 4,6 миллиона
Министерство социального развития Подмосковья
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Свыше 4,6 миллиона жителей трудоустроены в Подмосковье. Сейчас в регионе насчитывается около 70 тысяч вакансий, а уровень безработицы опустился до 0,1%.

В Подмосковье работают программы профессионального обучения и переподготовки, а количество вакансий превышает число соискателей, рассказали в региональном Минсоцразвития. По словам вице-губернатора Людмилы Болатаевой, в среднем на одного безработного приходится около 13 предложений.

Количество вакансий по разным специальностям и направлениям составляет 70 тысяч, при этом соискателей - почти шесть тысяч человек.

В топ дефицитных профессий по итогам 2024 года вошли специалисты в сфере строительства, транспорта и логистики, здравоохранения и промышленности. Так, сейчас в Подмосковье требуется свыше 1,2 тысячи каменщиков, более 3,2 тысячи водителей, около 2,1 тысячи слесарей и порядка 800 медиков.

Ознакомиться со всеми вакансиями жители могут при помощи интернет-портала «Работа в России».

Рабочие места
17 января 2025, 17:39
Незаконную вышку сотовой связи снесут в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Законность постройки проверили в администрации округа. Выяснилось, что башня установлена менее чем в 50 метрах до жилых домов, что недопустимо по нормам и правилам безопасности.

Жители задавали в многочисленных обращениях в администрацию городского округа вопрос о законности вышки сотовой связи рядом с жилыми домами в деревне Большая Черная. Проведенная проверка подтвердила, что объект возведен с нарушениями.

Администрация Мытищ обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Плюс» и потребовала снести антенно-мачтовое сооружение связи. Государственную экспертизу спорного объекта провели в ходе судебного разбирательства. Эксперт установил, что башня установлена менее чем в 50 метрах до жилых домов, что недопустимо. Сама опора возведена с нарушением строительных норм, а привести ее в соответствие невозможно, необходимо демонтировать сооружение.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Елена Лебеденко подтвердила, что объект нарушал права и охраняемые законном интересы третьих лиц и создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

Арбитражный суд постановил полностью удовлетворить требования администрации. Суд обязал ответчика компанию «Альянс Плюс» снести вышку сотовой связи и ее фундамент в установленные законодательством сроки. В случае неисполнения вышка будет ликвидирована с последующим возмещением понесенных расходов.

Суд Мытищи Законы
17 января 2025, 17:27
Работу автобусов на 2 маршрутах продлят в Ленинском округе в ночь на Крещение
Пресс-служба Губернатора МО
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В ночь с 18 на 19 января для удобства жителей и гостей муниципалитета общественный транспорт будет ходить до мест крещенских купаний. Изменения коснутся двух маршрутов — № 367 и № 1228.

Общественный транспорт до мест, где оборудованы купели, будет курсировать до 03:00 19 января. Автобус № 1228 «Развилка - Москва (улица Люблинская)» довезет прихожан до Христорождественского храма в селе Беседы. На автобусе № 367 «Константиново - Москва (станция метро \"Домодедовская\")» можно доехать до Преображенского храма в поселке Совхоза имени Ленина, до озера Кругляш у храма Преображения Господня в селе Остров, а также до деревни Апаринки, где купель установят на территории учебного центра МЧС.

Для владельцев автомобилей в местах крещенских купаний будут организованы временные парковки. Также приведут в порядок подъезды и подходы к храмам.

В городском округе в этом году оборудуют шесть мест для омовений: две купели на открытых водоемах и еще четыре - на территории храмов. Везде организованы теплые раздевалки и раздача горячего чая, будут дежурить медики, спасатели и волонтеры.

Православие Автобусы Ленинский округ
17 января 2025, 17:22
Старый Новый год отметили в Доме культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском
Дом культуры Октябрь
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Сотрудники Дома культуры «Октябрь» провели анимационную программу в парке культуры и отдыха «Свердловский». В ней приняли участие как взрослые, так и дети.

Сказочные герои Эльфы провели зарядку и подвижные игры, а также танцевальные флешмобы и мини-дискотеку.

«Спасибо всем, кто пришел разделить с нами этот волшебный момент! Мы счастливы видеть ваши улыбки и надеемся, что Старый Новый год стал для вас по-настоящему особенным», - сказали организаторы данного мероприятия.

Лосино-Петровский

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