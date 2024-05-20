«Мособлпожспас» подготовил школьников к соревнованиям по безопасности

Начальник части Александр Белов объяснил, что спасатели с лицеистами отработали правила поведения на водных объектах. Ребятам показали, как действовать в случае утопления человека. Кроме того, прошли упражнения на воде с использованием спасательной лодки.

«Результат тренировки мы увидим на областном слете-соревновании. В любом случае, тяжело в учении, легко в бою!» - добавил Белов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Это поможет предотвратить возгорания, которые в большинстве случаев происходят по вине человека.

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