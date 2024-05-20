20 мая 2024, 14:29

«Мособлпожспас» подготовил школьников к соревнованиям по безопасности

Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
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Сотрудники пожарно-спасательной части № 270 территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие по подготовке воспитанников лицея № 4 города Дмитрова к соревнованиям «Школа безопасности». Мероприятия состоялись в мнившую пятницу, 17 мая.

Начальник части Александр Белов объяснил, что спасатели с лицеистами отработали правила поведения на водных объектах. Ребятам показали, как действовать в случае утопления человека. Кроме того, прошли упражнения на воде с использованием спасательной лодки.

«Результат тренировки мы увидим на областном слете-соревновании. В любом случае, тяжело в учении, легко в бою!» - добавил Белов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Это поможет предотвратить возгорания, которые в большинстве случаев происходят по вине человека.

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Спасатели Школы Школьники
20 мая 2024, 14:36
Компания «Мострансавто» рассказала о самом коротком и длинном маршрутах
Пресс-служба Мострансавто
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Пассажиры «Мострансавто» совершили около 62 тысяч поездок на самом коротком и самом длинном маршрутах в Подмосковье. Это автобусы № 327к и № 10.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, самым протяженным маршрутом остался № 327к «Перхурово - м. Котельники». Его длина составляет около 200 километров, а время пути - три часа 45 минут. С января им воспользовались 13,9 тысячи раз.

На самом коротком маршруте № 10 «ст. Подлипки - Комитетский лес» пассажиры прокатились более 48 тысяч раз. Его протяженность составляет 2,5 километра.

Чаще всего жители расплачивались социальными картами. По ним провели 38,4 тысячи транзакций. Еще 15,7 тысячи раз пассажиры восползовались банковскими и 6,7 тысячи раз транспортными картами.

«Мострансавто обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью, ежедневно пассажиры совершают около 1,6 млн поездок в автобусах предприятия», - напомнили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

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Автобусы
20 мая 2024, 14:34
Более тысячи человек посетили фестиваль домашних животных в Ногинске
Министерство культуры и туризма Московской области
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Первый фестиваль домашних животных «Лапки» прошел в центральном парке Ногинска 19 мая. Гостями мероприятия стали больше тысячи человек, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Желающие послушали лекции зоо-психолога, зоо-диетолога, грумера, кинолога и заводчика кошек. Владельцы получили ценные советы по содержанию животных, получили рекомендации для поддержания их здоровья.

В программе дня прошли показательные выступления собачьих клубов. А для детей провели игровую программу с аквагримом и активностями.

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Туризм Животные Фестивали
20 мая 2024, 14:32
Спортивные итоги 2023 года подвели в Павловском Посаде
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В Павловском Посаде в Доме культуры «Октябрь» подвели спортивные итоги округа за 2023 год. На базах муниципальных учреждений физической культуры и спорта работают 72 спортивные секции по 24 видам спорта.

Число жителей, регулярно занимающихся физической активностью, достигло около 52 тысяч человек в прошлом году. Все больше новых спортсменов городского округа, подают большие спортивные надежды, а лучшие из них входят в состав сборных команд Московской области и Российской Федерации.

Глава Павлово-Посадского городского округа, Денис Семенов, отметил, что претендентов на победу в номинациях много, ведь в округе живут талантливые и спортивные ребята. Конечно, за каждым из них стоит человек, вложивший в воспитание спортсмена душу - это его тренер. Он поблагодарил всех за самоотдачу и пожелал новых побед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Павловский посад
20 мая 2024, 14:27
Благоустройство территории вблизи реки Синички началось в Красногорске
Министерство благоустройства Московской области
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Территорию вблизи реки Синички благоустроят в Красногорске в 2024 году. За преображение территории проголосовали сами жители округа. Согласно проекту, на территории создадут всесезонное рекреационное пространство с использованием уникального ландшафтного потенциала локации.

«Благодаря победе в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Красногорске мы начали благоустройство территории возле реки Синички», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект предусматривает круглогодичный отдых на реке: погружение в воду, плавание, созерцание пруда с кувшинками и многое другое. Территорию поделят на три функциональные зоны: пляжную, общественно-спортивную и прогулочную.

В пляжной зоне установят навесы от дождя и солнца, лежаки и гамаки, на территории также планируется размещение многофункционального павильона с видовой верандой. Помимо этого, в зоне отдыха обустроят площадки для тихого и активного отдыха посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Красногорск Отдых Благоустройство

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