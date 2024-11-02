02 ноября 2024, 13:13

«Мособлпожспас» напомнил водителям правила безопасности на дорогах осенью

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» напомнили водителям правила безопасности на дорогах в осенний период. Главное — быть предельно внимательными за рулем и не совершать резких маневров.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, осенью начинает раньше темнеть, образуются туманы, а на дорогах появляется ледяная корка. В такую погоду водителям нужно быть особенно бдительными, чтобы не попасть в аварию.

«Особое внимание нужно обращать на техническое состояние машины: проверить дворники, систему торможения, световые приборы. Из-за неисправного освещения во время тумана, проливного дождя или сильной метели человек может не увидеть препятствие на проезжей части», - рассказал Сорокин.

Он добавил, что в дождливую погоду водители вместо слепящего дальнего света должны использовать противотуманные фары. Кроме того, следует заранее проверить состояние тормозных колодок.

«Если ваш автомобиль начинает заносить, то не нужно резко давить на педаль тормоза и выкручивать судорожно руль, так как из-за этого машину может „закрутить“. В таком случае нужно убрать ногу с педали газа и медленно надавить на тормоз», - заключил Сорокин.

Правила Дороги Погода Машины Водители
02 ноября 2024, 13:27
Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве России по бобслею
Федерация бобслея и скелетона России
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Подмосковные бобслеисты выиграли две награды на первенстве России. Они завоевали две серебряные медали.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, на вторую ступень пьедестала встали Анастасия Дудкина и Анастасия Курышева. Они уступили соперницам из Краснодарского края.

Вторым также финишировал дуэт Степана Дубинко и Данила Курилина.

Первенство прошло с 26 по 31 октября в Сочи.

Спортсмены
02 ноября 2024, 13:25
Танцоры из Подольска получили 5 дипломов на международном конкурсе
Пресс-служба администрации г.о. Подольск
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Хореографический коллектив «Юлион» из Подольска выступил на международном фестивале «Салют талантов. На творческом Олимпе», который прошел в Сочи. Артисты завоевали пять дипломов лауреатов первой степени и получили специальные награды от членов жюри.

На этом конкурсе юные таланты выступали в разных номинациях, включая вокал, хореографию и театральное искусство.

В фестивале участвовали коллективы из разных городов России, таких как Владивосток, Краснодар и Набережные Челны. Подольск на конкурсе представили воспитанники Дворца молодежи, которые также посетили мастер-класс от известного члена жюри Алексея Кузьменко. Артист ансамбля имени Елисеева и лауреат многих культурных премий, поделился с ребятами секретами street-стиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Концерты
02 ноября 2024, 13:23
Конференция для родителей детей с ОВЗ прошла в Чехове
Телеканал «360»
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Встречи с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, проводятся в Подмосковье на регулярной основе. Одним из таких мероприятий стал круглый стол, который состоялся в Чехове.

По поручению вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болотаевой представители министерства социального развития совместно с органами образования, здравоохранения и социальной защиты в режиме диалога обсуждают все насущные вопросы, касающиеся поддержки этой группы населения.

Основной целью таких мероприятий является разъяснение изменений в законодательстве по тем направлениям, которые касаются детей с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего люди интересуются условиями оформления инвалидности и обеспечения средствами реабилитации, задают вопросы по поводу образования для детей с ОВЗ, улучшения жилищных условий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Каждый приносит свой вопрос и получает ответ. Думаю, что эта практика обязательна. Потому что только через диалог и коммуникацию можно понять, какие проблемы есть, и начать хоть потихонечку их решать», - рассказала председатель чеховского отделения «Союз женщин России» Екатерина Голяк.

Дети Чехов Инвалиды
02 ноября 2024, 13:21
Подмосковные борцы вольного стиля взяли золото и бронзу на чемпионате мира
UWW
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Спортсмены из Московской области завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских дисциплинах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В категории до 92 килограммов победил двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Он завоевал титул чемпиона мира в шестой раз. В своей квалификации спортсмен одолел соперника из США - олимпийского чемпиона Девида Тейлора, а затем уверенно выступил против азербайджанца Абубакра Абакарова, немца Ларса Шаефле и иранца Камрана Гасемпура. В финале Садулаев победил грузинского борца Мириани Майсурадзе.

Иналбек Шериев, представляющий Московскую область, завоевал бронзу в категории до 70 килограммов. Спортсмен одолел немецкого борца Андре Кларка, азербайджанца Кянана Хейбатова и армянина Армана Андреасяна, но уступил японцу Аояги Ешиносуке.

Отмечается, что оба борца представляют Центр спортивной подготовки Московской области. Чемпионат мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях проходил с 28 по 31 октября в Албании.

Спортсмены

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