Мособлконтроль: Талдом стал лидером по числу надежных поставщиков
Главное контрольное управление Московской области назвало лидером среди городских округов по надежности поставщиков. На первом месте оказался Талдом.
Вторую строчку рейтинга ведомства занял Лосино-Петровский округ, а следующую - Королев.
«Доля нарушений и просрочек при исполнении контрактов у поставщиков данных муниципальных образований - минимальна. При этом Талдомский городской округ занимает лидирующие позиции с весны 2023 года», - уточнили в управлении.
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