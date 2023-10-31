Мособлконтроль стал лидером по финансовому менеджменту в Подмосковье

Студентов и молодых специалистов Подмосковья пригласили на проект «Карьерная мастерская»

Молодые специалисты и студенты из Подмосковья смогут принять участие в мероприятиях федерального проекта «Карьерная мастерская». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Проект «Карьерная мастерская» способствует формированию кадрового резерва страны и помогает молодежи трудоустроиться. В рамках мероприятия проходят вебинары, лекции, мастер-классы, которые позволяют определиться с будущей профессией и подготовиться к собеседованиям.

На встречах можно лично пообщаться с представителями компаний, экспертами, задать вопросы о трудоустройстве. На платформе регулярно размещаются вакансии для студентов и молодых специалистов. Уже сейчас там проходят первые мероприятия, открытые для всех желающих. Это хорошая возможность для молодежи узнать о востребованных профессиях и реалиях рынка труда.

Найти подробную информацию о проекте и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте career.xsignum.com.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 50 миллиардов рублей предусмотрели в бюджете Подмосковья на строительство школ и детских садов в 2024 году. В планах - построить около 40 образовательных объектов.