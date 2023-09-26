Мособлконтроль принял участие в благотворительном забеге для помощи больным лейкемией

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Гости и участники забега смогли сдать кровь на типирование и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга. Все собранные средства направят на помощь пациенток с онкологическими заболеваниями крови.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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