Мособлконтроль начал реализацию пилотного проекта по контролю бюджетных средств
Мособлконтроль запустил реализацию пилотного проекта «Стелс-контроль» с начала 2024 года. Он поможет проследить за оборотом бюджетных средств и проконтролировать, как распорядители и получатели их используют.
Новая система контроля отличается от существующей тем, что инспекции осуществляются без уведомления и участия объекта контроля путем сбора и обработки информации из государственных информационных систем Подмосковья.
В рамках пилотного проекта ревизоры оценивают соблюдение сроков постановки на учет бюджетных обязательств по соглашениям о предоставлении средств из бюджета Московской области и государственным контрактам.
«Стелс-контроль» направлен на своевременное выявление рисков совершения нарушений, а также предупреждение участников бюджетного процесса.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Московской области.
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