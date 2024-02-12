Мособлконтроль начал реализацию пилотного проекта по контролю бюджетных средств

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Новая система контроля отличается от существующей тем, что инспекции осуществляются без уведомления и участия объекта контроля путем сбора и обработки информации из государственных информационных систем Подмосковья.

В рамках пилотного проекта ревизоры оценивают соблюдение сроков постановки на учет бюджетных обязательств по соглашениям о предоставлении средств из бюджета Московской области и государственным контрактам.

«Стелс-контроль» направлен на своевременное выявление рисков совершения нарушений, а также предупреждение участников бюджетного процесса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Московской области.

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