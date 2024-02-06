Мособлизбирком рассказал о подготовке системы видеонаблюдения на участках к выборам президента

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Как рассказали в Мособлизбиркоме, в 1260 помещениях и 61 территориальной комиссии установят системы видеорегистрации, которые записывать и хранить изображение.

В поле зрения камер будут места выдачи бюллетеней и подсчета голосов, а также урны и сейфы.

Во время выборов избирательные комиссии Подмосковья будут взаимодействовать по видеосвязи, чтобы оперативно решать возможные проблемы. Такую работу уже опробовали в 2023-м году.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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