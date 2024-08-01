01 августа 2024, 23:07

Мособлизбирком проведет круглый стол для молодежных ТИК 20 августа

Мособлизбирком
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Мособлизбирком, помимо непосредственной организации и контроля выборов в Подмосковье, активно взаимодействует со школьниками и студентами. В рамках мероприятий регулярно проходят олимпиады, квизы, конкурсы рисунков и видеороликов.

20 августа в Мособлизбиркоме состоится круглый стол для молодежных территориальных избирательных комиссий (МТИКов) Подмосковья.

В программе встречи запланировано несколько ключевых мероприятий. Так, представители МТИКов сделают доклады и поделятся опытом организации выборов и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры среди молодежи.

Кроме того, приглашенные эксперты расскажут о современных цифровых технологиях, применяемых в России и за рубежом в ходе выборных кампаний. Участники также смогут обсудить перспективы выборных технологий будущего в ходе дискуссии.

Список выступающих экспертов станет известен в ближайшее время.

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Молодежь Выборы
01 августа 2024, 23:22
Три учителя из Красногорска вошли в топ-100 лучших педагогов Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил список лучших педагогов региона. В него попали три учителя из городского округа Красногорск.

В числе 100 лучших педагогов Подмосковья оказались: учитель информатики Нахабинской гимназии № 4 Татьяна Александровна Семенкова, учитель русского языка и литературы гимназии № 7 имени Яковлева Марина Васильевна Валова и учитель истории и обществознания школы № 10 Владимир Александрович Басов.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков отметил, что труд каждого номинанта, преданность профессии и верность традициям наставничества сегодня определяют успехи юных красногорцев, закладывая ту прочную основу будущего, что будет формировать развитие нашего округа.

Все учителя, вошедшие в топ-100 получат материальное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Эти средства выделят из регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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Красногорск Учителя конкурсы
01 августа 2024, 23:15
МЧС напомнило порядок оказания первой помощи при термических ожогах
Медиасток.рф
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Представители МЧС напомнили, как правильно оказывать первую помощь гражданам, получившим термические ожоги. Один из главных принципов — вынести человека за пределы зоны поражения.

Когда пострадавшему ничего не угрожает, следует потушить горящую одежду любыми способами, например, накрыть человека покрывалом. После этого необходимо вызвать скорую помощь и обеспечить доставку гражданина в больницу.

Кроме того, необходимо обработать место ожога разведенным водой спиртом (1:1), водкой 2-3 минуты, а затем холодной водой в течение 15-30 минут. При этом нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и отрывать прилипшую вокруг ожоговой раны одежду.

Также рекомендуется наложить на место повреждения стерильную повязку и холод поверх нее. Пострадавшему следует дать обильное количество питьевой воды.

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Спасатели МЧС РФ
01 августа 2024, 23:08
Школу в поселке Отрадное под Красногорском откроют к сентябрю
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Депутат городского округа Красногорск Артур Бадретдинов совершил рабочую поездку в новую школу, расположенную в поселке Отрадное. Здание образовательного учреждения имеет четыре этажа и площадь 25 тысяч квадратных метров.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков ранее отметил, что в образовательном центре будет организован полный цикл пребывания детей.

«Это командообразование позволит в равной степени распределить учебный процесс, получение дополнительного образования и организацию досуга. Мы уже создаем команду единомышленников, которая будет формировать свои традиции и уклад новой школы, готовя плеяду молодых талантов», - подчеркнул он.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1375 мест и оснащено двумя спортивными залами. Оно станет центром притяжения не только для жителей поселка Отрадный, но и для соседних населенных пунктов, таких как Аристово, Светлые Горы и Сабурово.

Отметим, что основные строительные работы завершены и 1 сентября школа распахнет свои двери для учеников.

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Красногорск Школы
01 августа 2024, 22:52
Омбудсмен Фаевская заключила договор о сотрудничестве с институтом Коломны
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и директор Коломенского института Московского политехнического университета Наталия Мурзак подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен информацией и организацию совместных мероприятий, таких как конференции, семинары, круглые столы и экспертные совещания.

С 2010 года на базе филиала работает юридическая клиника, предоставляющая бесплатную помощь гражданам в защитах их прав в различных сферах, включая гражданские, жилищные, семейные, земельные права и права в области социального обеспечения.

В рамках подписанного соглашения также предусмотрена взаимная консультативная поддержка в деятельности юридической клиники, а также проведение совместных приемов граждан с привлечением представителей клиники для решения вопросов, связанных с защитой законных прав граждан и предоставлением бесплатной юридической помощи.

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Коломна

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