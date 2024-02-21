Мособлизбирком напомнил жителям о работе информаторов перед выборами президента

Информаторы посещают жителей Подмосковья, чтобы рассказать о предстоящих выборах президента. Они рассказывают о датах проведения голосования, способах участия, а также о зарегистрированных кандидатах.

«В этом году в преддверии выборов стартовало федеральное адресное информирование избирателей. В своей работе члены участковых комиссий используют специальные мобильные приложения. Это очень удобно и информативно», - рассказала секретарь территориально-избирательной комиссии в Бронницах Елена Ищенко.

Сегодня волонтеры посетили почетную жительницу Бронниц Валентину Копысову. В этом году женщине исполнится 102 года. Сделать свой выбор она планирует не выходя из дома. Такая возможность доступна по состоянию здоровья и людям с ограниченными возможностями.

Узнать информаторов можно по брендированной одежде с фирменным значком и логотипом выборов.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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