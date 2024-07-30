Мособлизбирком напомнил порядок голосования на выборах в сентябре

Всю необходимую информацию о процессе голосования можно получить с помощью специального цифрового сервиса ЦИК РФ. На официальном сайте есть сведения о избирательных участках, кандидатах, а также о включении в список избирателей и другие.

Аналогичную информацию можно найти на сайте Мособлизбиркома. На портале можно ознакомиться с номерами участковых избирательных комиссий, их адресами и контактными данными.

На сайтах городских администраций также опубликованы данные о выборах: списки и границы избирательных участков, номера, места нахождения УИКов и помещений для голосования.

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