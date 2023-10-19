Мособлгосэкспертиза подписала более 25 договор на экспертное сопровождение проектов

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«Экспертное сопровождение - это, по сути, систематический контроль изменений в проектную документацию, ранее получившую положительное заключение экспертизы. Изменения предоставляются на рассмотрение экспертов по инициативе проектировщиков», - уточнили в ведомстве.

Такие договоры обычно заключаются на год, далее их можно пролонгировать.

Ведомство будет контролировать проекты строительства дорог, транспортной, коммунальной, энергетической и инженерной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, в том числе спортивных объектов.

Представители компаний сообщили, что довольны такой формой сотрудничества с организацией.

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