Мособлгосэкспертиза подписала более 25 договор на экспертное сопровождение проектов
Мособлгосэкспертиза заключила более 25 договоров с компаниями на экспертное сопровождение их проектов. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
«Экспертное сопровождение - это, по сути, систематический контроль изменений в проектную документацию, ранее получившую положительное заключение экспертизы. Изменения предоставляются на рассмотрение экспертов по инициативе проектировщиков», - уточнили в ведомстве.
Такие договоры обычно заключаются на год, далее их можно пролонгировать.
Ведомство будет контролировать проекты строительства дорог, транспортной, коммунальной, энергетической и инженерной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, в том числе спортивных объектов.
Представители компаний сообщили, что довольны такой формой сотрудничества с организацией.
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