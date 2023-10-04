Мособлгосэкспертиза одобрила более 50 цифровых моделей объектов с начала года

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«Количество цифровых моделей, поступающих в МОГЭ, нарастает. По словам экспертов Мособлгосэкспертизы, в работе находится еще примерно 50 ЦИМ, которые будут рассмотрены до конца года», - уточнили в ведомстве.

На экспертизу отправили проекты социальных объектов, производств, дорог и объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. По словам специалистов, некоторые проекты можно сдавать только в цифровом виде, исключая бумажный.

С 2021 года Мособлгосэкспертиза обучает проектировщиков и заказчиков цифровому информационному моделированию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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