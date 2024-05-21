«Мособлгаз» предоставил возможность оценить техобслуживание оборудования
Регулярное техническое обслуживание газового оборудования проводится ежегодно по заранее утвержденному графику. Новая возможность оценить качество предоставляемых услуг сотрудниками «Мособлгаза» стала доступна на официальном сайте компании.
Путем указания собственного адреса на пятибалльной шкале можно выставить оценку таким аспектам качества обслуживания, как полнота выполненных работ, время оказания услуги, профессионализм, вежливость и доброжелательность персонала.
Этот шаг способствует улучшению взаимодействия жителей с «Мособлгазом». Обратная связь помогает выявить слабые места и повысить уровень предоставляемых услуг местным жителям.
На веб-ресурсе «Мособлгаза» также можно оценить работу газовых участковых и оставить свой отзыв. Пользователи могут найти ответы на часто задаваемые вопросы о техническом обслуживании газового оборудования и безопасном использовании газа в быту.
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