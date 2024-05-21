«Мособлгаз» предоставил возможность оценить техобслуживание оборудования

Читайте нас в:

Путем указания собственного адреса на пятибалльной шкале можно выставить оценку таким аспектам качества обслуживания, как полнота выполненных работ, время оказания услуги, профессионализм, вежливость и доброжелательность персонала.

Этот шаг способствует улучшению взаимодействия жителей с «Мособлгазом». Обратная связь помогает выявить слабые места и повысить уровень предоставляемых услуг местным жителям.

На веб-ресурсе «Мособлгаза» также можно оценить работу газовых участковых и оставить свой отзыв. Пользователи могут найти ответы на часто задаваемые вопросы о техническом обслуживании газового оборудования и безопасном использовании газа в быту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».