29 декабря 2023, 19:01

Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов в 2023 году, перевыполнив план

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В 2023 году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области» Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов Подмосковья. Первоначально планировалось газифицировать 60.

Губернаторская программа газификации рассчитана до 2030 года. Жители всех населенных пунктов, вошедших в программу, по мере завершения работ смогут бесплатно подвести газ до границ участков зарегистрированных домов по Социальной газификации.

План на год перевыполнен на 15%, это позволит дополнительно подключить к газу дома тысячи жителей. Таким образом, газ получат 10 тысяч жителей Подмосковья.

«Сегодня, в преддверии Нового года, произошло радостное событие для жителей деревни Михалево Павлово-Посадского городского округа: мы подключили населенный пункт к централизованному газоснабжению. Построили здесь семь километров новых газопроводов, чтобы обеспечить теплом более 200 домов», - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области.

Два обязательных критерия для участия в программе: • в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 жителей; • предельный лимит капитальных затрат по программе на одного жителя не должен превышать 450 тысяч рублей.

Губернаторская программа Подмосковья Газ Семья Топливо Павловский посад
29 декабря 2023, 19:02
Более 100 спортсменов выступили на соревнованиях «Красногорская лыжня»
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Соревнования по лыжному спорту «Красногорская лыжня» прошли в Подмосковье. В турнире приняли участие свыше 100 спортсменов Белоруссии, Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан и других регионов.

В первый день соревнований женщины и мужчины участвовали в спринте свободным стилем, а во второй - в классическом.

Первое место в финале стартового дня заняла лыжница из Белоруссии Анна Королева. Среди мужчин первым стал Денис Филимонов из Республики Татарстан.

Во второй день турнира призер Олимпийских игр Александр Терентьев опередил занял первое место в спринте. Среди женщин лучшее время показала Анастасия Кириллова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
29 декабря 2023, 18:29
Новую станцию очистки воды запустили в Истре
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Работы по монтажу станции водоочистки и двух резервуаров чистой воды завершили на водозаборном узле в деревне Глебово-Избище.

Все технологические процессы обезжелезивания и промывки фильтров обеспечиваются с использованием кинетической энергии, подаваемой на очистку воды без использования электроэнергии.

Новая станция обеспечит чистой качественной водой 900 человек, включая жителей поселка Октябрьского и воспитанников семейного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Экология
29 декабря 2023, 18:05
Депутаты вручили новогодний подарок ветерану из Солнечногорска
Евгения Герасимова
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Представители Совета депутатов вручили праздничные продуктовые наборы ветеранам в Солнечногорске. Одним из получателей подарка стал Михаил Тимофеев. Его поздравил депутат округа Дмитрий Байрашевский.

«Эта акция у нас проходит в канун Нового года, но мы это делаем не только в этот день, они достойны внимания, они защищали нашу Родину, поэтому это большая честь для меня лично поздравить сегодня Михаила Федоровича», - сказал он.

Михаил Тимофеев родился в 1927 году и был призван на войну в 1944-м в подразделение связи батальона авиационного обслуживания военного аэродрома. Он получил награду «За Победу над Германией».

«Я попал в последний военный призыв. Посадили за парты учиться на связистов, телеграфистов, радистов, мы проучились недолго. Потом у нас была своя рота связи», - поделился ветеран.

После войны Михаил Тимофеев проходил службу в Вооруженных силах СССР, а в 1952 году ушел в запас в звании капитана. После этого он служил в органах прокуратуры более 25 лет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны Новый год
29 декабря 2023, 17:54
Культурный центр украсили в Звенигороде
Дарья Московцева
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К Новому году в Звенигороде Одинцовского городского округа украсили Московскую улицу. Огнями засветился и культурный центр Любови Орловой.

Большие окна здания украсили гирляндами. Красные буквы названия центра дополнила подсветка того же цвета.

На площади перед входом поставили большую праздничную ель. Ее украсили шарами и лампочками золотистых оттенков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Новый год

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