Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов в 2023 году, перевыполнив план

Губернаторская программа газификации рассчитана до 2030 года. Жители всех населенных пунктов, вошедших в программу, по мере завершения работ смогут бесплатно подвести газ до границ участков зарегистрированных домов по Социальной газификации.

План на год перевыполнен на 15%, это позволит дополнительно подключить к газу дома тысячи жителей. Таким образом, газ получат 10 тысяч жителей Подмосковья.

«Сегодня, в преддверии Нового года, произошло радостное событие для жителей деревни Михалево Павлово-Посадского городского округа: мы подключили населенный пункт к централизованному газоснабжению. Построили здесь семь километров новых газопроводов, чтобы обеспечить теплом более 200 домов», - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области.

Два обязательных критерия для участия в программе: • в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 жителей; • предельный лимит капитальных затрат по программе на одного жителя не должен превышать 450 тысяч рублей.