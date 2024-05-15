15 мая 2024, 12:58

«Мособлэнерго» подключило к электросетям 7 школ с начала года

Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» подключили к электрическим сетям семь подмосковных школ с начала года. Энергетики установили в подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, к электросетям подключили школы в селе Красный Путь городского округа Домодедово, образовательный центр «Багратион» в Одинцове, в селе Строкино Раменского городского округа, в химкинском микрорайоне Сходня, и другие учебные заведения.

Техприсоединение объектов образования прошло под особым контролем Министерства энергетики Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Одинцово Школы Строительство
15 мая 2024, 13:07
Новый дом построили в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске
Министерство жилищной политики Московской области
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Новый дом построили в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. Туда переедут 147 семей из аварийного жилья.

Дом на 147 квартир построили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Его общая площадь превысила 3,7 тысячи квадратных метров, рассказали в подмосковном Минжилполитики.

В помещениях выполнили отделку, установили сантехнику, электроплиты и пожарные извещаели. Сейчас там проводят благоустройство территории. Во дворе будут зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

«Московская область лидер по вводу жилья в России. По итогам первого квартала 2024 года в Московской области ввели в эксплуатацию 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Из них - 0,3 миллиона пришлись на многоквартирные дома и 2,4 миллиона на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов –9% от общего ввода жилья по стране», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Строительство
15 мая 2024, 12:56
Экоконкурс театральных постановок начался в Подмосковье
Медиасток.рф
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Муниципальный этап конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья» стартовал в регионе. «Мусор — не отходы» — именно так звучит главная тема творческого соревнования.

По словам председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина, конкурс позволяет повысить уровень экологической культуры у детей и подростков, а также сформировать бережное отношение к природе.

«Кроме того, посредством проведения мероприятия мы поощряем талантливых школьников и поддерживаем творческий потенциал педагогов», - рассказал Шапкин.

Конкурс проведут в два этапа - муниципальный и региональный. Оценивать участников жюри будет в трех номинациях на тему экологии: лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический спектакль; лучший драматический спектакль; лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль.

В творческих соревнованиях могут принять участие школьники и студенты от 6 до 24 лет. Продолжительность театральной постановки не должна превышать 15 минут.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спектакль Мособлдума конкурсы
15 мая 2024, 12:53
Сосны высадят на акции «Лес будущего» в Ленинском округе
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Областная эколого-патриотическая акция «Лес будущего» пройдет в Ленинском округе 18 мая. Участники высадят сосны на площади четыре гектара вблизи деревни Андреевское.

Участие в акции примут школьники, представители общественности, депутаты, сотрудники муниципальных предприятий и жители округа. Они высадят восемь тысяч молодых деревьев.

«Это ежегодное мероприятие проводится по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева под эгидой масштабной международной акции „Сад Памяти“ при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. Эта акция позволяет сохранять и восстанавливать лесной фонд, а высаженные деревья являются „живыми памятниками“ каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Всем желающим на месте выдадут посадочный материал и инвентарь - лопаты, ведра, лейки и перчатки. Специалисты «Мособллеса» расскажут правила посадки, чтобы саженцы быстрее прижились. На площадке будет работать полевая кухня с горячим чаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Ленинский округ
15 мая 2024, 12:43
Футбольный матч в честь космонавта Волкова пройдет в Королеве
Unsplash
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Юбилейный футбольный мемориал на призы летчика-космонавта Владислава Волкова пройдет в Королеве 1 июня. Мероприятие состоится уже в 50-й раз.

Участниками соревнований станут восемь команд. За места на пьедестале поборются ФК «Металлист» из Королева, ФК «Восток» из Электростали, ФК «Витязь» из Подольска, команда СШ «Сатурн» из Раменского, ФК «Зоркий» из Красногорска и команда СШОР Клин.

В рамках соревнований свое мастерство также продемонстрируют юные футболисты. Они поборются за призы фонда Игоря Акинфеева.

Для участников соревнований и болельщиков подготовят большую развлекательную программу, включая гала-матч между сборной ветеранов и отрядом космонавтов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Спортсмены Футбол

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