«Мособлэнерго» отремонтировало 277 километров ЛЭП в ходе подготовки к зиме

Читайте нас в:

Для улучшения надежности электроснабжения и успешного прохождения отопительного сезона на сегодняшний день построено 173 километра новых линий электропередачи, а также введено в эксплуатацию 126,9 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

В Московской области также было проведено ремонтное обслуживание 220 трансформаторных и распределительных подстанций, что составляет 100% от плана. Особое внимание было уделено строительным частям подстанций. При этом здания 262 энергообъектов были приведены в соответствие с требованиями по эксплуатации, что составляет 92% от запланированного объема.

Компания также проводит расчистку линий электропередачи от растительности для предотвращения аварийных ситуаций. На данный момент убрано 179 гектаров охранных зон воздушных линий, что составляет 78% от запланированного объема.

«Мособлэнерго» обладает всеми необходимыми средствами для оперативного устранения аварийных ситуаций. Ежедневно на круглосуточном дежурстве находятся 66 бригад, а при необходимости ввода повышенной готовности или возникновения чрезвычайных ситуаций мобилизуются дополнительно 335 бригад и 572 единицы спецтехники.

К концу октября «Мособлэнерго» планирует завершить все работы по подготовке к отопительному сезону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область направит 320 миллиардов рублей на модернизацию системы ЖКХ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».