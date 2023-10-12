Мособлдума законодательно установила понятие туризма на охраняемых природных территориях

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Согласно закону туризм на особо охраняемых природных территориях подразумевает временные выезды граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства на ООПТ для посещения уникальных природных комплексов и объектов.

Всего в Подмосковье находится четыре особо охраняемые природные территории федерального значения, 263 - областного и 55 - местного.

Теперь в Московской области утвердят правила организации и осуществления туризма на ООПТ, а также порядок расчета предельно допустимой рекреационной емкости.

«Экологический туризм имеет огромный потенциал для развития в Московской области. В национальных парках теперь можно организовывать туристскую деятельность с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок», - заключил Ждан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится еще семь лесопарков.

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