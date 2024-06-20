Мособлдума внесла изменения в бюджет Подмосковья на 2024 год

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, изменения связаны с увеличением доходной и расходной частей бюджета. Он отметил, что дополнительные средства направят на здравоохранение, соцсферу, а также строительство социальных объектов.

Доходы бюджета Подмосковья увеличат в текущем году почти на 44 миллиарда рублей. Это предусмотрено, в том числе, благодаря увеличению собственных доходов. При этом, расходы планируется увеличить в 2024 году более чем на 85 миллиардов рублей.

В рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» расходы увеличат на 12,6 миллиарда рублей. В частности, около четырех миллиардов рублей выделят на льготное обеспечение лекарствами, еще около трех миллиардов рублей - на оснащение больниц и поликлиник медоборудованием.

На соцзащиту населения направят 11,7 миллиарда рублей, на строительство и капремонт социальных объектов - почти 36 миллиардов рублей.

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