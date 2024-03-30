Мособлдума увеличила размер выплат при оказании экстренной соцпомощи до 3 миллионов рублей

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что ранее было принято решение о выделении выплат в размере трех миллионов рублей семьям погибших при теракте в Красногорске, пострадавшим в стационарах предусмотрены выплаты в размере одного миллиона рублей, а гражданам, получившим амбулаторное лечение - по 500 тысяч рублей.

«Мы должны быть рядом и помогать людям», - указал председатель Мособлдумы.

Он подчеркнул важность незамедлительного реагирования депутатов на обращения и запросы граждан по данному вопросу.

Дополнительно было установлено, что дети, потерявшие одного или обоих родителей в результате теракта, будут получать ежемесячные выплаты в размере 17,2 тысячи рублей.

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