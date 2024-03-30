30 марта 2024, 17:24

Мособлдума увеличила размер выплат при оказании экстренной соцпомощи до 3 миллионов рублей

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Мособлдума на 80-м заседании приняла закон об увеличении размера выплат при оказании экстренной социальной помощи. Выплаты получат семьи погибших и пострадавшие в «Крокус Сити Холле». Теперь предельная сумма составляет три миллиона рублей, вместо прежних двух миллионов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что ранее было принято решение о выделении выплат в размере трех миллионов рублей семьям погибших при теракте в Красногорске, пострадавшим в стационарах предусмотрены выплаты в размере одного миллиона рублей, а гражданам, получившим амбулаторное лечение - по 500 тысяч рублей.

«Мы должны быть рядом и помогать людям», - указал председатель Мособлдумы.

Он подчеркнул важность незамедлительного реагирования депутатов на обращения и запросы граждан по данному вопросу.

Дополнительно было установлено, что дети, потерявшие одного или обоих родителей в результате теракта, будут получать ежемесячные выплаты в размере 17,2 тысячи рублей.

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Законы Депутаты Мособлдума
30 марта 2024, 16:37
Мособлдума согласовала назначение Болатаевой на должность первого зампреда правительства Подмосковья
Пресс-служба Московской областной думы
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Мособлдума в ходе 80-го заседания согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. Ранее она занимала пост министра социального развития.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что у них сложились хорошие отношения с Людмилой Болатаевой. Она доказала свою квалификацию и компетентность на протяжении работы на благо Подмосковья.

«Только профессиональная командная работа позволит достичь поставленных целей. Желаем Людмиле Сергеевне Болатаевой новых трудовых успехов на благо жителей региона», - подчеркнул Игорь Брынцалов.

Со своей стороны, Людмила Болатаева отметила, что они постоянно сотрудничают с Мособлдумой при принятии и разработке законов, направленных на улучшение качества жизни жителей Московской области. Она добавила, что губернатор Андрей Воробьев ставит перед ними задачу обеспечить повышение уровня жизни жителей региона.

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Мособлдума
30 марта 2024, 15:58
Жителям Химок напомнили о призах за участие в акции «Сдай старые шины на Мегабак»
Администрация Химки г.о.
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Экологическая акция «Сдай старые шины на Мегабак» стартует на территории Московской области с 1 апреля. В связи с проведением мероприятия жителям Химок напомнили о призах за участие.

Старые шины и покрышки относятся к крупногабаритным отходам IV класса опасности, поэтому их нельзя утилизировать в обычных контейнерах. Жители Химок могут сдать старые шины на площадке «Мегабак» и помочь им найти новое применение.

Для участия в акции необходимо привезти старые шины или шипованные покрышки на контейнерную площадку, сделать фотографию с плакатом «Мегабак» в качестве фона и опубликовать ее в своих социальных сетях с хештегом #сдалшинынаМегабак. После фотографии рассмотрят члены жюри.

Акция продлится до 15 мая 2024 года. Площадки «Мегабак» находятся в Новых Химках на улице Машинцева и в Сходне на улице Горького. Они работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также по субботам с 10:00 до 17:00.

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Химки Экология
30 марта 2024, 15:50
Около 150 спортсменов приняли участие в турнире по карате на Кубок Шатуры
Ирина Кирилина
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Открытый турнир по каратэ на Кубок Шатуры прошел в Подмосковье. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов от восьми до 15 лет.

Турнир начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Каждый участник провел не менее трех поединков, было разыграно около 40 комплектов наград. По итогам общекомандного зачета, команда спортивного клуба «Южный» из Шатуры стала обладателем кубка турнира.

В Шатуре каратэ развивается уже 7 лет. Сейчас этим видом спорта в округе постоянно занимаются около 100 человек. За это время каратисты не раз участвовали в соревнованиях самого высокого уровня.

Заслуженный тренер РФ и тренер шатурской команды Олег Ганин, отметил, что каратэ, как и иные единоборства, способствует развитию физических навыков, дисциплины и способности к концентрации.

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Спортсмены Награды Шатура
30 марта 2024, 14:55
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил готовность детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцове
Главгосстройнадзор Московской области
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Строительство детского сада в ЖК «Семейный» в Одинцовском округе находится на завершающей стадии. В настоящее время Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку соответствия проектной документации строительства данного объекта.

Дошкольное образовательное учреждение расположено на улице Западная. Строители уже завершили внутренние и внешние инженерные системы, отделочные работы и в скором времени завершат благоустраивать прилегающую территорию. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

Учреждение рассчитано на 130 воспитанников и будет вмещать шесть групп возрастом от двух до семи лет. Внутри детского сада расположены групповые комнаты, спальни, туалеты, учебные кабинеты, спортивный зал, музыкальный класс, а также офисы для административного персонала, психолога и логопеда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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Одинцово Строительство Детские сады

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