Мособлдума утвердила софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Подмосковье

В итоге качество коммунальных услуг улучшится для 370 тысяч жителей Московской области. Соглашения заключили регион, муниципалитеты и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Организация получит займы на сумму 14,4 миллиарда рублей.

Так, в деревне Терново-1 в Кашире построят очистное сооружение, также они появятся в Сергиевом Посаде и в Можайске. Сети водоснабжения реконструируют в Можайском городском округе, их модернизируют в Павловском Посаде, в поселке Сергиевский в Коломне и Апрелевке.

«Помимо средств Фонда на реализацию проектов запланированы средства бюджета Московской области в размере 3,5 миллиарда рублей, а также местных бюджетов - 59,3 миллиона рублей», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 1 января для жителей изменится стандарт газового обслуживания. Это позволит обеспечить максимальную безопасность.

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