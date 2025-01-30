Мособлдума утвердила штрафы за неоплаченный проезд по платным региональным трассам

Первая платная трасса регионального значения открылась в Подмосковье в декабре прошлого года. Ей стала Мытищинская хорда, напомнил глава комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. Трасса связала Ярославское и Дмитровское шоссе.

«Также продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги, которая свяжет основные магистрали юго-востока региона. Проезд по новым участкам строительства станет платным», - добавил он.

За неоплаченный проезд в Подмосковье ввели штрафы. Они составят три тысячи рублей для физических и 10 тысяч рублей - для юридических лиц. Для грузовиков сумма увеличится до пяти и 15 тысяч рублей соответственно.

В ведомстве добавили, что при оплате штрафа в течение 20 дней нарушителя освободят от административной ответственности.