Мособлдума утвердила проект бюджета на 2025 год

«Мы получили 96 замечаний и предложений от комитетов, фракций и депутатов. Из них поддержали 88. В их основу легли, в первую очередь, запросы наших жителей», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер отметил, что основные замечания и предложения касались строительства социальных объектов, капремонта школ и детских садов, а также финансирования модернизации систем теплоснабжения. Среди других тем обсуждались переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение дорогостоящими лекарствами для детей и поддержка дружинников.

Он добавил, что в бюджете учтены недавно принятые законы о налоговых льготах, включая продление «налоговых каникул» и льготы для IT-компаний. Брынцалов подчеркнул, что работа над проектом бюджета продолжается, а следующим этапом станет его окончательное принятие.