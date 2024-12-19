Мособлдума утвердила новые налоговые льготы

«Налоговые льготы помогут перевозчикам направлять дополнительные средства на обновление подвижного состава и повышение качества обслуживания наших жителей», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Льгота вступит в силу с 1 января 2025 года. Кроме того, ресурсоснабжающие организации, в том числе те, которые заключили концессионные соглашения с Московской областью, освободят от налога на имущество организаций для объектов тепла, воды и водоотведения.

Парламентарий добавил, что освобожденные средства должны направить на развитие организаций и обеспечение безаварийной работы инфраструктуры. Также ввели льготы для организаций, управляющих закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Льгота будет касаться жилых помещений и апартаментов, предоставленных в аренду физическим лицам.

Ожидается, что всего льготы коснутся 283 организаций, а налоговые расходы составят около двух миллиардов рублей.