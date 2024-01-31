Мособлдума утвердила Евгения Хромушина на должностях вице-губернатора и министра энергетики Подмосковья
Мособлдума согласовала назначение Евгения Хромушина на позициях министра энергетики и по совместительству вице-губернатора Подмосковья. Его кандидатуру выдвинул глава региона Андрей Воробьев.
«Евгения Акимовича мы хорошо знаем, много лет успешно с ним сотрудничаем. За время нашей совместной работы он зарекомендовал себя как профессионал, готовый брать на себя самые сложные направления», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на внеочередном заседании.
Назначение связано, прежде всего, с тем, что Подмосковье проводит усиление всей отрасли, связанной с энергетикой, отоплением. По словам Андрея Воробьева, за текущий отопительный сезон - два-три месяца - необходимо полностью провести анализ тепловой системы, выявить все риски.
Председатель Мособлдумы подчеркнул, что основаная задача - защитить жителей от таких аварий в дальнейшем.
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