Мособлдума установила льготную аренду за рубль для передачи электросетей сетевым организациям

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Как объяснил представитель комитета о имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан, по новому закону организации с правами владения и пользования электросетей смогут арендовать их на льготных условиях. За один рубль в год они получат один метр линии и одно сооружение, здание или оборудование для питания. Это позволит комплексно обслуживать коммуникации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».