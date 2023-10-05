Мособлдума ускорила ремонт объектов культурного наследия в Подмосковье
В Подмосковье капремонт объектов культурного наследия будет проходить быстрее. В регионе насчитывается более 300 многоквартирных домов, которые являются таковыми. Соответствующий закон рассмотрели депутаты Мособлдумы.
Его приводят в соответствии с федеральным, уточнила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.
«В этом году был принят федеральный закон, в соответствии с которым работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в реестр, которые затрагивают предмет охраны, выполняются как работы по сохранению ОКН с соблюдением установленных требований», - уточнили в региональном парламенте.
При этом если ремонт не будет затрагивать предмет охраны, то государственная историко-культурная экспертиза не проводится. Это ускорит и удешевит работы. При этом нельзя изменять облик здания и интерьер дома.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал запустить отопление в соцучреждениях региона.
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