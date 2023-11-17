Мособлдума сообщила об открытии 21 школы и 13 детских садов в Подмосковье с начала года

Подмосковье выделило около 63 миллиардов рублей на строительство объектов общего образования. Например, в программу строительства вошла школа в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе.

«Когда шла предвыборная кампания, мы встречались с жителями ЖК „Леоновский парк“. Они просили построить школу. Благодаря поддержке Губернатора Московской области, учебное заведение вошло в федеральную программу „Современная школа“», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На ее строительство направили свыше 950 миллионов рублей. Школа рассчитана на 275 мест, однако, в ней есть все, что нужно для учебы: классы, актовый и спортивные залы и дургие помещения.

Еще одно учреждение, которое построили в Балашихе - детский сад № 26. Он рассчитан на 80 мест и доступен для малышей от 4 до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ. В здании обновили фасад, проложили инженерные сети, заменили кровлю и провели внутреннюю отделку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».