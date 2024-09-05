Мособлдума согласовала назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора Подмосковья

Читайте нас в:

Ранее Хромушин занимал пост вице-губернатора - министра энергетики Московской области.

«Евгения Акимовича мы утверждали на эту должность для решения задач в рамках масштабной программы по модернизации тепловых сетей, котельных», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Накопившиеся проблемы в энергетики потребовали кардинальных решений. В Подмосковье кардинально пересмотрели стратегию работы и сформировали мощную программу модернизации сферы.

«Полномочия, которые ранее были мне даны, позволили достаточно оперативно сформировать программу по модернизации. Теперь профильный министр будет заниматься непосредственно реализацией этой программы», - отметил Евгений Хромушин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».