Мособлдума согласовала назначение Болатаевой на должность первого зампреда правительства Подмосковья

Экологическая акция «Сдай старые шины на Мегабак» стартует на территории Московской области с 1 апреля. В связи с проведением мероприятия жителям Химок напомнили о призах за участие.

Старые шины и покрышки относятся к крупногабаритным отходам IV класса опасности, поэтому их нельзя утилизировать в обычных контейнерах. Жители Химок могут сдать старые шины на площадке «Мегабак» и помочь им найти новое применение.

Для участия в акции необходимо привезти старые шины или шипованные покрышки на контейнерную площадку, сделать фотографию с плакатом «Мегабак» в качестве фона и опубликовать ее в своих социальных сетях с хештегом #сдалшинынаМегабак. После фотографии рассмотрят члены жюри.

Акция продлится до 15 мая 2024 года. Площадки «Мегабак» находятся в Новых Химках на улице Машинцева и в Сходне на улице Горького. Они работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также по субботам с 10:00 до 17:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».