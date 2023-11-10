Мособлдума сформировала новый состав молодежного парламента
Мособлдума сформировала новый состав Московского областного молодежного парламента. На заседании комиссии присутствовали депутаты, представители Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также члены Экспертного совета при Мособлдуме.
Кандидатов в молодежный парламент выдвинули муниципальные образования и молодежные объединения. Так, от муниципалитетов поступило 54 анкеты, а от молодежных организаций - пять. Отмечается, что средний возраст заявителей составил 24 года.
«Депутаты убеждены, что необходимо давать молодым людям возможность участвовать в развитии своих городов, непосредственно влиять на принятия решений в интересах молодых», - подчеркнула председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
По ее словам, Молпарламент - это площадка для самореализации, продвижения инициатив и апробации проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. По решению комиссии в состав молодежного парламента вошли 55 человек.
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