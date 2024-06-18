18 июня 2024, 23:38

Мособлдума рассмотрит законопроект о внесении изменений в бюджет на 2024 год

Unsplash
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Депутаты Мособлдумы планируют рассмотреть законопроект об изменениях в бюджет Московской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Предлагается увеличить доходы бюджета региона в следующем году на сумму более 43,8 миллиарда рублей.

Это будет достигнуто за счет увеличения собственных доходов, таких как поступления от НДФЛ и доходов от государственного и муниципального имущества, а также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, добавочные средства будут направлены на развитие здравоохранения, социальной сферы, а также строительство социальных объектов.

Он добавил, что внесение корректировок в бюджет необходимо для того, чтобы перераспределить ресурсы для решения первоочередных задач. Кроме того, это поможет реализовать просьбы жителей Подмосковья.

Расходы в бюджете Московской области планируется увеличить в 2024 году на более чем 85,5 миллиарда рублей.

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Доходы Депутаты Мособлдума
18 июня 2024, 23:58
Ансамбль из Балашихи стал лауреатом конкурса народной хореографии
Министерство образования МО
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Ансамбль «Праздник детства» из балашихинской гимназии № 9 имени Горшкова был награжден лауреатом третьей степени всероссийского проекта «Национальное достояние России!». Представителей учебного заведения также отметили за выступление русской пляской «Улица широкая».

Дети приняли участие в хореографическом спектакле «От Руси до России», который рассказывал о развитии народной хореографии.

Конкурс-фильм «Национальное достояние России» провели на сцене большого концертного зала Main Stage Арена и в павильонах Мосфильма.

Более пяти тысяч зрителей смогли увидеть выступление живьем, а еще более 100 тысяч человек следили за событиями в режиме онлайн. Съемки фильма проходили на киностудии, среди декораций старой Москвы и Санкт-Петербурга.

В общей сложности в съемках документального фильма задействовали свыше 1,5 тысячи танцоров.

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Дети Балашиха конкурсы
18 июня 2024, 23:05
Сельхозпредприятие получило для развития 44 гектара земли в Дмитрове
Фото КФХ
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КФХ «Свободный труд» получило в аренду на пять лет земельный участок сельхозназначения площадью 44 гектара. Он расположен в Дмитровском городском округе.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что это опытное фермерское хозяйство, существующее почти 35 лет и занимающее передовые позиции в регионе. Оно награждено национальной премией «Золотой Меркурий» как лучшее семейное предприятие России.

«Здесь производят молочную продукцию. Часть арендованных площадей КФХ будет использовать под выпас скота, часть - под посев кормовых культур», - добавила Наталья Адигамова.

Глава КФХ «Свободный труд» Рамиль Булатов отметил, что их семейный бизнес включает всех членов семьи - супруга Ирина является главным технологом и сыроваром, а все пятеро детей активно участвуют в различных аспектах хозяйственной деятельности, начиная от выращивания рассады и заготовки кормов и заканчивая сбытом продукции и решением юридических вопросов.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
18 июня 2024, 21:10
Свыше 1,2 миллиона рублей долгов по алиментам взыскали с жителя Подмосковья
ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Московской области взыскали задолженность по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей. Призвать мужчину к ответственности помогло предупреждение об ограничении его права пользования водительским удостоверением.

Судебное решение, вынесенное в 2013 году, обязывало мужчину выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Из-за невыплаты денежных средств в полном объеме, задолженность достигла 1,2 миллиона рублей.

После решения о принудительном исполнении были применены меры ограничения, однако должник продолжал выплачивать суммы не в полном объеме. Сотрудники службы вновь возобновили исполнительное производство и применили комплекс мер принудительного исполнения, включая административное наказание и ограничение права пользования водительским удостоверением.

После уплаты задолженности в полном объеме все ограничительные меры были отменены. Дальнейшее взыскание текущих алиментных платежей, а также отработка 30 часов обязательных работ, находится на контроле судебных приставов.

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Долги Суд Дети
18 июня 2024, 20:43
Госавтоинспекторы Мытищ за выходные проверили более 60 водителей на дорогах
Пресс-служба Мытищи
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Сотрудники Госавтоинспекции Мытищ провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель» в выходные на Олимпийском проспекте. Они проверили 60 авто, выявили восемь нетрезвых водителей.

Цель подобных рейдов - не допустить случаев управления автомобилями нетрезвыми водителями. Во время массовой остановки машин инспекторы проводили беседу с водителями и оценивали состояние каждого из них, а также вручали тематические памятки по правилам дорожного движения.

Лишь в первый час работы сотрудники проверили более 60 авто. За выходные в целом они выявили и привлекли к административной ответственности восемь нетрезвых водителей. Теперь нарушителей закона ждет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

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Штрафы Мытищи Дороги Водители

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