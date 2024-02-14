Мособлдума рассмотрит вопрос ограничения работы «наливаек» в ночное время

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что поступает много обращений от жителей многоквартирных домов, которые жалуются на то, что в этих местах продают алкоголь ночью, привлекая асоциальных граждан. Беспорядки и шум мешают жителям МКД спокойно жить.

Согласно принятому федеральному закону, регионы будут иметь возможность устанавливать требования к продаже пива, сидра и прочих алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе и буфетах, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общественного питания (за исключением ресторанов), находящихся в жилых домах и прилегающих к ним территориях. Ограничения на продажу крепких алкогольных напитков уже ранее были предоставлены регионам.

Председатель Московской Областной Думы Игорь Брынцалов сообщил, что тему неоднократно поднимали в Подмосковье. В регионе уже установили ограничения для заведений общественного питания, продающих алкоголь и расположенных в жилых домах.

Минимальная площадь для таких заведений была установлена на уровне 50 квадратных метров. Это решение было принято по результатам обращений жителей, которые жаловались на шум и частые вызовы полиции.

Теперь регионы получили дополнительные права введения ограничений. Однако перед принятием законов необходимо обсудить, как они будут реализованы в каждом конкретном регионе и какие ограничительные меры необходимы.

«Прежде чем принимать законы, нужно обсудить, как они будут реализовываться в нашем регионе, какие именно ограничительные инструменты нам нужны. Мы понимаем, что в случае введения жестких запретов, могут пострадать добросовестные заведения общественного питания. Поэтому здесь вопрос стоит рассматривать комплексно», - подчеркнул Игорь Брынцалов.

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