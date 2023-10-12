Мособлдума рассмотрела закинициативу о создании в Подмосковье еще 12 судебных участков

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«В связи с тем, что население нашего региона растет - в 2023 году его численность превысила 8,5 миллиона человек, - возросла и нагрузка на судебные участки, на один - 23 734 человека», - пояснил заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

Отмечается, что в конце 2020 года федеральный закон для Московской области определил 362 должности мировых судей и столько же судебных участков. За последние три года количество дел и материалов, рассмотренных мировыми судьями региона, выросло на 49%.

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