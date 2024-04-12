Мособлдума рассказала о модернизации коммунальной инфраструктуры в 5 округах Подмосковья

«Свои мероприятия мы разделили на две категории - это первоочередные, которые необходимо выполнить до начала отопительного периода 2024–2025 годов, а также долгосрочные, которые также включены в госпрограмму, но начнут реализовываться с 2025 года и вплоть до 2029-го», - отметил заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин.

В 2024 году капитальный ремонт более 13 километров сетей проведут в микрорайоне Климовск в Подольске. Кроме того, в 147 домах установят индивидуальные тепловые пункты. На 2025–2026 года в округе запланирована более масштабная программа.

«Это реконструкция четырех котельных с окончанием работ в 2025 году - в микрорайонах Шепчинки, Ново-Сырово и на улицах Победы и Ульяновых», - подчеркнул Пулин.

По его словам, в 2026 году проведут капремонт Климовского специализированного патронного завода.

В ближайший год в Чехове построят котельную в деревне Бершово, а также реконструируют котельную в поселке Чернецкое. В долгосрочную программу вошли капремонт трех котельных на Симферопольском шоссе, на улице Чехова, а также в поселке Мещерское.

Ремонт сетей на улице Советской проведут в Ленинском округе в 2024 году. Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 15 тысяч человек. Что касается программы на 2025–2029 года, на ее реализацию направят почти три миллиарда рублей. В округе отремонтируют три котельные в поселках Измайлово, Суханово и Развилка, а также реконструируют 14 центральных тепловых пунктов.

В Домодедове проведут капитальный ремонт котельной на территории воинской части Ильинское, а также построят пять котельных. В Серпухове полностью модернизируют центральный тепловой пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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