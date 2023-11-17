Мособлдума провела заседание по вопросам газового обслуживания в жилых домах

Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый заявил, что даже одна необслуженная квартира в доме с газовым оборудованием может привести к трагедии.

«При этом в КоАПе есть статьи, предусматривающие ответственность за недопуск, но они работают очень долго. Кроме этого, штраф не даёт гарантию, что специалиста пустят», - подчеркнул Коханый.

Мособлдума предложила разработать долгосрочную программу по всей России по замене газового оборудования на электроприборы. Реализация рассчитана до 2049 года. Начать планируют с девятиэтажек.

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

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