23 мая 2024, 13:23

Мособлдума провела встречи с жителями 9 округов по вопросам модернизации ЖКХ

Пресс-служба г.о. Воскресенск
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Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел встречу с жителями девяти округов Подмосковья по вопросам предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры.

В начале заседания председатель комитета Игорь Коханый рассказал о реконструкции почти 400 метров тепловой сети на улице Юбилейная в Воскресенске.

«Работы ведутся в соответствии с дорожной картой. Вместе с благоустройством все будет закончено к середине августа. Завершить реконструкцию самой теплотрассы планируется в июле», - отметил спикер.

О модернизации объектов ЖКХ в девяти округах рассказал заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин. По его словам, в Егорьевске в текущем году запланирован капитальный ремонт 15 километров сетей на улицах Карла Маркса, Октябрьская и Касимовском шоссе. Работы проведут в Новом и Рязановском поселках, а также в селе Починки.

«Программа модернизации теплоснабжения коснется 50 тысяч человек», - уточнил спикер.

Котельную на Энергетической улице в Жуковском реконструируют в 2025 году. Помимо этого, модернизация коснется сетей на улицах Спасателей и Гагарина. Работы в данном направлении позволят улучшить качество жизни свыше 70 тысяч человек.

В Коломне запланировано строительство трех котельных на улицах Ленина и Юрия Сергеева, а также в деревне Губастово. В 2025–2027 годах в округе построят еще четыре котельные.

Большую программу по модернизации коммунальных объектов запланировали и в Луховицах. Она рассчитана на 2024–2027 годы. За это время в округе отремонтируют 2,5 километра тепловых сетей, заменят свыше четырех километров сетей после опрессовки, а также построят шесть котельных.

В 2024 году в Лыткарине реконструируют котельную в квартале 2, а также отремонтируют теплосети на Парковой, Ленина, Первомайской, Октябрьской и Коммунистической улицах. В 2025 году в округе начнется капремонт еще двух котельных на Набережной улице и в ЗИЛ Городке.

Масштабные работы по модернизации систем ЖКХ также проведут в Раменском, Шатуре, Бронницах и Воскресенске. Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
23 мая 2024, 13:48
Подмосковье приняло участие в научной конференции архивных учреждений
Медиасток.рф
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Подмосковье приняло участие научно-методическом совете архивных учреждений ЦФО. Мероприятие прошло в Ярославле 21 мая, на нем обсудили обеспечение сохранности документов на современном этапе.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в заседании участвовали руководитель Федерального архивного агентства А. Н. Артизов, а также главы и сотрудники профильных органов власти из 18 регионов.

Подмосковье представла начальник Управления архивным делом области Любовь Суздальцева. Слушателей заинтересовал опыт региона по созданию системы формирования и хранения документов в электронном виде и проект перехода на безбумажный документооборот.

«В Московской области идет активная цифровизация архивов. Сейчас онлайн доступно 437 тысяч архивных дел, которые ранее хранились на бумаге. Процесс оцифровки трудоемкий и требует немало времени. Именно поэтому важно, чтобы формирование и передача документов в архив сразу осуществлялись в электронном виде», - отметила Суздальцева.

На заседании также обсудили практику архивов в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и проблемы публикации документов.

Особое внимание уделили реализации указа президента «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» и роли архивов в этом процессе.

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Госуслуги
23 мая 2024, 13:24
Компания в Балашихе разработала инструменты для передовых медцентров России
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Предприятие «Минимально инвазивные технологии» из Балашихи разработало изделия для медицинской сферы, которые облегчают работу специалистов ведущих центров страны. Аналогов многим инструментам в России нет.

Компания совместно с ведущими медицинскими специалистами создает оборудование и инструменты. Они помогают в работе врачам и при диагностике пациентов. Изделия используют передовые медицинские центры страны: Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, медицинский центр Московского государственного университета имени Ломоносова, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, городская клиническая больница имени Боткина, Российский онкологический центр имени Блохина и другие.

Предприятие поставляет урологические наборы «Морской конек», фильтры «Корона» для профилактики тромбоэмболии легочной артерии с инструментами для их установки и извлечения, а также другие инструменты. Аналогов им нет за рубежом и в России. Предприятие получило 30 патентов, из них 11 уже в производстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.

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Больницы Врачи Балашиха
23 мая 2024, 13:22
Узбекистан изучит опыт Подмосковья по энергетической утилизации
РТ-Инвест
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Официальная делегация из Узбекистана изучит опыт компании «РТ-Инвест» по строительству первого современного завода энергоутилизации отходов в России. Региональный оператор возводит четыре таких предприятия в Подмосковье и еще одно — в Республике Татарстан.

Предприятия Госкорпорации «Росатом» выступили поставщиком оборудования для заводов «РТ-Инвест». Изготовлены в том числе паротурбинная установка, воздушно-конденсационная установка. Высота каждого котла на новом заводе достигает 42 метров - это как 15-этажный дом. На предприятии установили три таких.

Компания «РТ-Инвест» строит заводы энергетической утилизации в Воскресенском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах. Вместе они смогут пропускать 2,8 миллиона тонн отходов в год. Мощность завода в Республике Татарстан составит 550 тысяч тонн отходов в год.

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Во время визита коллеги из Узбекистана ознакомились со всей цепочкой работы будущего завода энергетической утилизации: от системы контроля заезда автомобилей на территорию до котельной установки, пробный пуск которой провели в марте.

Завод вблизи деревни Свистягино - один из четырех, реализуемых в Подмосковье. Проект первым вышел на финальную стадию. Энергетические отходы будут поступать сюда на утилизацию после обязательной сортировки.

Заводы Узбекистан Экология Технологии
23 мая 2024, 13:20
Подмосковный омбудсмен Фаевская посетила координационный совет в Дагестане
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ
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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. На собрании, которое проводила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, обсуждались вопросы защиты прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских территорий, куда съехались омбудсмены из различных регионов страны.

Ирина Фаевская отметила, что обсуждаемые на совещании вопросы являются актуальными не только для Дагестана, где проживает значительное количество населения в сельской местности, но и для всех обитателей сельских районов России. Жители высказывают озабоченность по поводу доступности образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и других аспектов.

Также особое внимание уделили вопросам оказания помощи семьям военнослужащих, участвовавших в локальных вооруженных конфликтах.

«Мы должны понимать, что забот и бытовых проблем в сельской местности больше. Я и мои сотрудники аппарата регулярно встречаемся с нашими военнослужащими, которые проходят лечение, чтобы узнать какие вопросы их волнуют и оказать посильную помощь им и их близким», - указала Фаевская.

В рамках заседания уполномоченные по правам человека поделились опытом работы по защите прав жителей сельских территорий в своих субъектах Российской Федерации.

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Дагестан

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