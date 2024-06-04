Мособлдума провела конференцию по вопросам предоставления налоговых льгот

Представителям бизнеса рассказали о реализации в Подмосковье права на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. В апреле в Московской области приняли закон, позволяющий получить ИНВ при безвозмездной передаче имущества ряду колледжей.

«Как справиться с дефицитом кадров? Одно из самых простых решений - готовить кадры самим. И в Подмосковье есть потенциал - колледжи, которые обучают данным профессиям. Но одно дело подготовить, другое - их удержать. И предприятия готовы для этого передавать оборудование в колледжи», - отметил председатель комитета Тарас Ефимов.

На данный момент право на инвестиционный налоговый вычет при передаче имущества образовательным учреждениям действует в 27 регионах России. Так, налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога, подлежащую зачислению в региональный бюджет, на величину, составляющую 10% суммы расходов.

«При этом, ограничения по размеру вычета из бюджета субъекта России установлены в размере 100% суммы расходов текущего периода», - пояснил начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Московской области Виталий Пыркин.

Представитель Мининвеста Московской области Никита Тронь подчеркнул, что новый вид инвестиционного налогового вычета поможет значительно обновить материально-техническую базу в колледжах региона, а также поспособствует появлению высококвалифицированных кадров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на экономической конференции «ВТБ зовет».

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